Le Désert de la mort

Un squelette de femme est découvert dans le désert du Nouveau-Mexique. Puis un second... Tout sauf un hasard, les deux jeunes femmes se connaissaient... La nouvelle aventure, la cinquième, de Nora Kelly et Corrie Swanson, du FBI, mêlant archéologie, suspense et enquête policière. La cinquième enquête de Nora Kelly et Corrie Swanson, un suspense signé Preston & Child, n°1 des ventes du New York Times Deux cadavres de femme, nues dans le désert du Nouveau-Mexique Après la découverte d'un squelette au pied d'une sinistre formation rocheuse des bad-lands, Corrie Swanson, jeune recrue du FBI, est chargée d'identifier la victime, morte depuis plusieurs années... La présence près de la dépouille de " pierres de foudre " éveille aussitôt l'intérêt de l'archéologue Nora Kelly. Ces blocs de quartz, utilisés autrefois par d'anciens peuples indiens pour leurs cérémonies rituelles, sont rarissimes. Aussi le mystère s'épaissit-il quand un autre corps est retrouvé non loin. S'il ne fait aucun doute que les deux affaires sont liées, s'agit-il de suicides ? De sacrifices ? Que Nora et Corrie prennent garde à ne pas réveiller les forces du mal qu'invoquaient certains chamans malveillants ! Elles hantent peut-être encore les lieux... " Déjà la cinquième enquête de Nora Kelly et Corrie Swanson, un duo qui se bonifie avec le temps ! " Library Journal " Une aventure à couper le souffle. " Bookreporter