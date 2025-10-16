Les secrets de Sodome

Les homosexuels dans le secret des archives de la préfecture de police de Paris (1830-1980) Fondé sur les archives de la préfecture de police de Paris, Les Enfants de Sodome ressuscitent un monde oublié, occulte et souterrain, celui des homosexuels, de la fin du règne de Charles X (1830) jusqu'à la période contemporaine (1980), la surveillance des homosexuels s'étant arrêtée en 1981 avec l'élection de François Mitterrand. Ce livre retrace l'histoire tumultueuse entre homosexuels et pouvoirs en place, au travers de chapitres thématiques et chronologiques. C'est une véritable " promenade " dans un Paris disparu et complètement inconnu, qui est proposé au fil des pages. Une véritable somme qui ressuscite un univers très éloigné du nôtre, à travers des chapitres synthétiques sur chaque sujet traité : David Alliot rend ainsi, de façon accessible, la perception de l'homosexualité au XIXe et au XXe siècles.