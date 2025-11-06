Inscription
#Roman francophone

Une lueur à l'horizon

Danièle Momont, Tamara McKinley

ActuaLitté
Angleterre, juin 1944. Après le bombardement de sa maison, Doris trouve refuge chez sa soeur Peggy Reilly, propriétaire de la pension du Bord de mer. Une arrivée qui trouble la vie des occupantes de la maison, qui toutes attendent le Débarquement comme une lueur d'espoir. Le 15e volet de la saga de la pension du Bord de mer, vendue en France à près d'un million d'exemplaires. Le 15e volet de la saga de la pension du Bord de mer, vendue en France à près d'un million d'exemplaires, par l'autrice best-seller du Sunday Times Angleterre, juin 1944. Après le bombardement de sa maison, Doris trouve refuge chez sa soeur Peggy Reilly, à Cliffehaven. Mais elle se montre insupportable avec Sarah, Rita et toutes les occupantes de la pension du Bord de mer. Même Peggy, connue pour sa bienveillance légendaire, perd patience... Alors, quand une nouvelle catastrophe s'abat sur Doris, la tension monte d'un cran. D'autant que nombreuses sont les pensionnaires sans nouvelles de leurs proches partis au combat. Le débarquement de Normandie, qui vient d'avoir lieu après des mois de préparation, apportera-t-il bientôt une lueur d'espoir dans un ciel encore chargé de menaces ? Une promesse de lendemains moins sombres ?

Par Danièle Momont, Tamara McKinley
Chez L'Archipel

|

Auteur

Danièle Momont, Tamara McKinley

Editeur

L'Archipel

Genre

Romance historique

Une lueur à l'horizon

Tamara McKinley trad. Danièle Momont

Paru le 06/11/2025

432 pages

L'Archipel

23,00 €

ActuaLitté
9782809851458
