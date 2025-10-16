Dictionnaire amoureux de la retraite heureuse

Comment faire bon usage de sa retraite -cet été indien - si ce n'est en remplaçant cette moisson de jours supplémentaires pour une vie plus intense ? Jean-Loup Chiflet nous partage 1001 bonnes raisons de vivre une retraite (très) heureuse ! Et si cette fameuse retraite tant attendue n'était pas, comme le suggèrent certains clichés, une période où l'on devrait passer ses journées en pantoufles devant la télévision à s'occuper de ses petits-enfants ou à rester des heures au parc du coin à jouer aux cartes ou aux boules avec ses amis ? Si ce n'était pas plutôt un nouvel espace de temps béni des dieux, entre maturité et longévité, pour apprendre à se réinventer et comme disent les Anglo-Saxons " first day of the rest of your life ". La retraite, c'est l'âge où l'on peut s'inventer un mode de vie qui nous soit propre, loin des plans de carrière, où l'on peut dire ce que l'on pense en ne récitant plus la parole du maître, en mettant enfin le doigt sur ce qui nous énerve et en ne passant plus notre temps à perdre sa vie mais à la gagner. La retraite, c'est aussi l'âge des revanches sur des décennies de travail, sans RTT, sur des vacances qui n'en n'étaient pas, sur des voyages que l'on n'a pas pu faire et des livres que l'on n'a pas pu lire. La retraite c'est prendre conscience qu'il s'agit d'un nouvel art de vivre et non pas une forme de vie que les techniques ont prolongée. Oui, la retraite est une chance pour décanter l'essentiel de l'accessoire pour enfin " Devenir ce que tu es " comme disait Nietzsche.