L'ivresse des Livres célèbre la littérature dans tous ses états. Les douze histoires composant ce recueil mêlent réel et imaginaire, comme aime à le faire l'auteur. On y retrouve ce mélange de gravité et d'ironie douce qu'évoquait à son propos Jean-Marie Gustave Le Clézio. Chacune des nouvelles explore les facultés - parfois inattendues - de la lecture, célébrant les lieux où elle se déploie, bibliothèques, librairies, évoquant aussi les menaces qui pèsent sur la littérature comme instrument de la liberté d'expression. La réédition de ce livre accompagne la sortie d'un court métrage adapté d'une de ses nouvelles, Nagra, et réalisé par Philippe Reypens, avec, dans le rôle-titre, Fabrizio Rongione, un comédien culte des Frères Dardenne. Jean Jauniaux a été journaliste et a fondé une webradio où il a interviewé de grands écrivains belges, français, américains ou autres... Il est l'auteur de romans, nouvelles, poésie et essais. Il a été pendant dix ans rédacteur en chef de la revue Marginales aux côtés de Jacques De Decker, qui signe la préface de ce recueil, et est engagé dans la défense de la liberté d'expression (président honoraire de PEN Club Belgique) ainsi que dans la préservation du patrimoine littéraire (président de la Fondation Maurice Carême). Ses ouvrages ont été lauréats de plusieurs prix. La plupart ont été traduits ou sont en cours de traduction dans plusieurs langues.