Enfin un livre sur les greffiers ! l Une profession peu connue du grand public, mais essentielle au fonctionnement de la justice. Sans eux, pas d'audiences, pas de décisions exécutables, pas de justice en marche. Et pourtant, qui sait vraiment ce qu'est un greffier ? Ce livre lève le voile sur une profession aussi discrète qu'essentielle. Du concours d'entrée aux premiers pas dans une juridiction, du quotidien des audiences à la gestion des procédures les plus complexes, il raconte la réalité d'un métier à la fois technique, et très humain.