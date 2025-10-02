Inscription
#Essais

Se dévoiler ?

Oscar Brenifier

Ah, la maïeutique ! Cet art millénaire du questionnement, hérité de Socrate, et destiné à exercer notre raison... Mais dès qu'on gratte la surface de nos certitudes, quelque chose s'agite en nous. L'impatience monte, la colère pointe : comme si notre esprit résistait à l'invitation à penser autrement. Est-ce la valse de nos repères qui nous déstabilise, ou cette petite voix qui nous souffle que nos opinions pourraient être moins solides qu'on ne le croit ? Un guide subtil et bienveillant pour transformer l'exercice philosophique en une exploration douce, où l'on apprend à faire accoucher nos questions plutôt qu'à lutter contre elles.

Par Oscar Brenifier
Chez Editions Ancrages

Auteur

Oscar Brenifier

Editeur

Editions Ancrages

Genre

Histoire de la philosophie

Se dévoiler ?

Oscar Brenifier

Paru le 02/10/2025

55 pages

Editions Ancrages

10,90 €

9782385941581
