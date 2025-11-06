Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

L'image-exil

Hudson Moura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment représenter une expérience qui échappe au langage ? L'exil, vécu comme déracinement et déplacement, trouve au cinéma un espace de réinvention formelle et sensorielle. L'Image-exil explore les puissances de l'image cinématographique à révéler cette expérience-limite. Ce concept - Image-exil - au croisement du visible et de l'absence, permet de renouveler notre regard sur la représentation du déplacement, de la mémoire et de l'altérité. Issu de recherches menées sur plusieurs années, ce livre interroge les devenirs de l'image à travers quatre réalisateurs majeurs du cinéma mondial : Walter Salles, Andreï Tarkovski, Glauber Rocha et Wim Wenders. En dialogue avec les pensées de Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, Henri Bergson, Giorgio Agamben et Walter Benjamin, il propose une lecture inédite du cinéma comme médium de l'exil et offre les moyens de penser l'image au prisme de la condition contemporaine du déplacement.

Par Hudson Moura
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Hudson Moura

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'image-exil par Hudson Moura

Commenter ce livre

 

L'image-exil

Hudson Moura

Paru le 27/11/2025

348 pages

Presses Universitaires du Septentrion

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757445129
9782757445129
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.