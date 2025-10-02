Inscription
#Essais

Confucius

Jean-Pierre Ludwig

Confucius, philosophe chinois du vie siècle av. J. -C. , reste étonnamment actuel. Redécouvert par la Chine communiste et prisé dans le domaine du management, son enseignement visait, à son époque, à réveiller les consciences corrompues. Ce qui le rend toujours pertinent aujourd'hui, c'est son humanisme profond et son approche antidogmatique. A une période où la quête du mieux vivre ensemble est essentielle, la sagesse de Confucius nous offre des clés pour cultiver l'harmonie, l'éthique et la responsabilité collective.

Par Jean-Pierre Ludwig
Chez Editions Ancrages

|

Auteur

Jean-Pierre Ludwig

Editeur

Editions Ancrages

Genre

Confucianisme

Paru le 02/10/2025

80 pages

Editions Ancrages

10,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782385941543
9782385941543
