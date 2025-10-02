Confucius, philosophe chinois du vie siècle av. J. -C. , reste étonnamment actuel. Redécouvert par la Chine communiste et prisé dans le domaine du management, son enseignement visait, à son époque, à réveiller les consciences corrompues. Ce qui le rend toujours pertinent aujourd'hui, c'est son humanisme profond et son approche antidogmatique. A une période où la quête du mieux vivre ensemble est essentielle, la sagesse de Confucius nous offre des clés pour cultiver l'harmonie, l'éthique et la responsabilité collective.