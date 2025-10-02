Une maman solo dépassée. Un directeur d'école rigide mais diablement sexy. Des fêtes de fin d'année qui s'annoncent explosives ! Alors que le festival Biscuit en Folie est sur le point d'être annulé, Melody, jeune veuve et mère de jumeaux, refuse de céder à l'abattement. Les traditions de Noël, c'est sacré dans sa famille. Et cet évènement, elle l'attend chaque année avec impatience. Bien que complètement dépassée par son quotidien de styliste et de maman célibataire, elle décide de prendre les choses en main ! Melody s'apprête à faire de cette édition un souvenir mémorable pour la petite ville de Cookeville. C'était compter sans Jonathan Braxton, le craquant directeur d'école de ses garçons et membre du comité d'organisation, qui ne croit pas en ses capacités. Pour lui, elle n'est pas une personne responsable, et la jeune femme est déterminée à lui prouver le contraire. La guerre des biscuits de Noël ne fait que commencer ! Traduit de l'anglais par Barbara Versini