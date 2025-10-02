Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La Guerre des biscuits de Noël

Barbara Versini, Eliza Evans

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une maman solo dépassée. Un directeur d'école rigide mais diablement sexy. Des fêtes de fin d'année qui s'annoncent explosives ! Alors que le festival Biscuit en Folie est sur le point d'être annulé, Melody, jeune veuve et mère de jumeaux, refuse de céder à l'abattement. Les traditions de Noël, c'est sacré dans sa famille. Et cet évènement, elle l'attend chaque année avec impatience. Bien que complètement dépassée par son quotidien de styliste et de maman célibataire, elle décide de prendre les choses en main ! Melody s'apprête à faire de cette édition un souvenir mémorable pour la petite ville de Cookeville. C'était compter sans Jonathan Braxton, le craquant directeur d'école de ses garçons et membre du comité d'organisation, qui ne croit pas en ses capacités. Pour lui, elle n'est pas une personne responsable, et la jeune femme est déterminée à lui prouver le contraire. La guerre des biscuits de Noël ne fait que commencer ! Traduit de l'anglais par Barbara Versini

Par Barbara Versini, Eliza Evans
Chez Roncière

|

Auteur

Barbara Versini, Eliza Evans

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Guerre des biscuits de Noël par Barbara Versini, Eliza Evans

Commenter ce livre

 

La Guerre des biscuits de Noël

Eliza Evans trad. Barbara Versini

Paru le 02/10/2025

352 pages

Roncière

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385662363
9782385662363
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.