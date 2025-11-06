Tirage limité

Une édition collector inédite avec une jaquette alternative du tome 1 et un décorama exclusif pour sa bibliothèque. Atteinte d'un cancer incurable, Jiwon Kang, 37 ans, n'a plus que quelques mois à vivre. Délaissée par un mari violent et infidèle, elle finit par succomber sous ses coups. Mais un miracle a lieu : elle se réveille dix ans plus tôt et va tenter d'inverser le cours de son destin. Cette fois, les choses seront différentes car Jiwon compte bien se venger ! Son plan ? Faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse celle qui a causé sa perte...