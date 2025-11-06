Inscription
#Manga

Tirage limité

Sung Sojak, Lico Studio, Studio Lico, Webtoon

Une édition collector inédite avec une jaquette alternative du tome 1 et un décorama exclusif pour sa bibliothèque. Atteinte d'un cancer incurable, Jiwon Kang, 37 ans, n'a plus que quelques mois à vivre. Délaissée par un mari violent et infidèle, elle finit par succomber sous ses coups. Mais un miracle a lieu : elle se réveille dix ans plus tôt et va tenter d'inverser le cours de son destin. Cette fois, les choses seront différentes car Jiwon compte bien se venger ! Son plan ? Faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse celle qui a causé sa perte...

Par Sung Sojak, Lico Studio, Studio Lico, Webtoon
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Sung Sojak, Lico Studio, Studio Lico, Webtoon

Editeur

Michel Lafon

Genre

Chungnyun (seinen)

Retrouver tous les articles sur Tirage limité par Sung Sojak, Lico Studio, Studio Lico, Webtoon

Commenter ce livre

 

Tirage limité

Sung Sojak, Lico Studio, Studio Lico trad. Webtoon

Paru le 06/11/2025

291 pages

Michel Lafon

16,95 €

9782749960531
