Noël à Silver Bells

" Je crois que lorsqu'on aime profondément quelqu'un, sa magie devient une partie de nous. " Entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son coeur balance... D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café , établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors, le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son coeur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël : c'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliot, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café , Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, récemment rentré à Silver Bells, lui prête main forte. Et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente... Entre triangle amoureux, paillettes et confiseries... il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie !