Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Noël à Silver Bells

Barbara Versini, Eliza Evans

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je crois que lorsqu'on aime profondément quelqu'un, sa magie devient une partie de nous. " Entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son coeur balance... D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café , établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors, le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son coeur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël : c'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliot, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café , Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, récemment rentré à Silver Bells, lui prête main forte. Et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente... Entre triangle amoureux, paillettes et confiseries... il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie !

Par Barbara Versini, Eliza Evans
Chez PAL

|

Auteur

Barbara Versini, Eliza Evans

Editeur

PAL

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël à Silver Bells par Barbara Versini, Eliza Evans

Commenter ce livre

 

Noël à Silver Bells

Eliza Evans trad. Barbara Versini

Paru le 02/10/2025

PAL

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385651206
9782385651206
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.