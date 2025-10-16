Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman graphique

Nepka

Séverine Vidal, Nina Ramsey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ile d'Hokkaid. Les mots de sa mère résonnent encore. " C'est ta faute. Pars ! Et ne reviens qu'après l'avoir tuée. " Dans la forêt ancestrale, le vent s'accroche aux arbres, la nuit avale les bruits. La jeune Nepka avance, l'arc au poing, le coeur serré. C'est le début d'une traque qui durera quatre saisons. Dans cette histoire si ancienne et pourtant si proche de nous s'affrontent l'amour et la loyauté, naissent les peurs et les fantômes. Découvrez le destin de Nepka, contrainte à fuir pour comprendre qui elle est.

Par Séverine Vidal, Nina Ramsey
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Séverine Vidal, Nina Ramsey

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nepka par Séverine Vidal, Nina Ramsey

Commenter ce livre

 

Nepka

Séverine Vidal, Nina Ramsey

Paru le 16/10/2025

152 pages

Robert Laffont

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221265918
9782221265918
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.