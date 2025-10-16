Ile d'Hokkaid. Les mots de sa mère résonnent encore. " C'est ta faute. Pars ! Et ne reviens qu'après l'avoir tuée. " Dans la forêt ancestrale, le vent s'accroche aux arbres, la nuit avale les bruits. La jeune Nepka avance, l'arc au poing, le coeur serré. C'est le début d'une traque qui durera quatre saisons. Dans cette histoire si ancienne et pourtant si proche de nous s'affrontent l'amour et la loyauté, naissent les peurs et les fantômes. Découvrez le destin de Nepka, contrainte à fuir pour comprendre qui elle est.