Géographie de la mondialisation, géographie de l'environnement, géopolitique

Un manuel synthétique sur les grands thèmes de la géographie de la mondialisation, de la géographie de l'environnement et de la géopolitique. Cours structurés , croquis et cartes, compositions et commentaires de documents guidés : l'essentiel pour réussir le nouveau CAPES. Ce volume sur la géographie de la mondialisation, la géographie de l'environnement et la géopolitique répond aux attentes du nouveau CAPES. Il se compose de trois parties de cours synthétiques, accompagnées des rappels essentiels, de cartes et de croquis originaux. Pour l'entraînement, deux commentaires de documents guidés et deux compositions illustrent la méthodologie attendue. Accessible et structuré, ce manuel offre une approche claire et efficace pour réviser les thématiques majeures de ce programme et réussir le CAPES.