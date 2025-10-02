Inscription
L'Homme assis au carrefour de Chabottes

Frédéric Andréi

"Le sleuther est un cyber-enquêteur. Un amateur qui mène une enquête criminelle sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'est un hobby, un jeu. Et pour la plupart ça le reste". Mais pas pour Loïc Payan. Lorsqu'il apprend le meurtre d'une randonneuse dans une station de ski de sa région, il décide de jouer frénétiquement, quitte à tout perdre et finir sur un lit d'hôpital. Une jeune gendarme stagiaire, Chloé Gutman, est chargée de consigner son témoignage. Dans ce monde d'hommes, elle comprend vite qu'on ne veut rien lui révéler des dessous de cette enquête qui semble dépasser les autorités françaises. Qu'a fait Loïc Payan ? A quoi a-t-il touché ? Et où est sa femme qu'il réclame sans cesse ? L'interrogatoire peut commencer. Avec ce roman, Frédéric Andréi nous offre un face-à-face vertigineux au coeur d'une quête infinie de passion et de compétition. Dans un monde connecté où les secrets n'existent plus, est-il possible qu'une énigme puisse persister ?

Par Frédéric Andréi
Chez Manufacture de livres éditions

Auteur

Frédéric Andréi

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Romans noirs

L'Homme assis au carrefour de Chabottes

Frédéric Andréi

Paru le 02/10/2025

336 pages

Manufacture de livres éditions

21,90 €

9782385532437
