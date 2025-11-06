Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le Vin et la Vie

Jérôme Baudouin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage immersif et sensible dans le monde du vin : de la terre à la bouteille, tout autour du globe, et de l'Antiquité à demain. " Un livre vivant et incarné qui dévoile une partie de l'âme du vin. Indispensable ! " - Jean-Paul Kauffmann Jérôme Baudouin parcourt la France et le monde, " le vin à l'esprit ", depuis plus de trente ans. Enfant, il a vendangé les très modestes vignes de son grand-père ; devenu journaliste, il a découvert les vins les plus divers, les vignerons les plus passionnés et les crus les plus inoubliables. D'une curiosité insatiable, l'auteur de ce voyage immersif et sensible nous communique son amour d'un breuvage qui rend possibles, depuis des millénaires, des moments uniques et mémorables. Il nous transmet les témoignages précieux de producteurs et d'experts, sa magnifique observation des paysages et sa connaissance d'une filière en pleine évolution. Néophytes et connaisseurs auront grand plaisir à cette lecture à la fois vagabonde et pleine d'enseignements. " Je contemple un jeune cep dont les feuilles commencent à poindre. La vie pulse dans ses sarments, comme le sang dans nos corps. Le vin nous donne à voir le monde autrement. Le vin est la vie. "

Par Jérôme Baudouin
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Jérôme Baudouin

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Vins et savoirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le Vin et la Vie par Jérôme Baudouin

Commenter ce livre

 

Le Vin et la Vie

Jérôme Baudouin

Paru le 06/11/2025

304 pages

Le Cherche Midi

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749183770
9782749183770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.