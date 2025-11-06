Le Vin et la Vie

Un voyage immersif et sensible dans le monde du vin : de la terre à la bouteille, tout autour du globe, et de l'Antiquité à demain. " Un livre vivant et incarné qui dévoile une partie de l'âme du vin. Indispensable ! " - Jean-Paul Kauffmann Jérôme Baudouin parcourt la France et le monde, " le vin à l'esprit ", depuis plus de trente ans. Enfant, il a vendangé les très modestes vignes de son grand-père ; devenu journaliste, il a découvert les vins les plus divers, les vignerons les plus passionnés et les crus les plus inoubliables. D'une curiosité insatiable, l'auteur de ce voyage immersif et sensible nous communique son amour d'un breuvage qui rend possibles, depuis des millénaires, des moments uniques et mémorables. Il nous transmet les témoignages précieux de producteurs et d'experts, sa magnifique observation des paysages et sa connaissance d'une filière en pleine évolution. Néophytes et connaisseurs auront grand plaisir à cette lecture à la fois vagabonde et pleine d'enseignements. " Je contemple un jeune cep dont les feuilles commencent à poindre. La vie pulse dans ses sarments, comme le sang dans nos corps. Le vin nous donne à voir le monde autrement. Le vin est la vie. "