Dante injurieux

Derrière les insultes, l'émergence de la pensée politique du jeune Dante. Bien avant de composer la Divine Comédie, Dante Alighieri a échangé une série de sonnets injurieux avec un certain Forese Donati, rejeton d'une illustre famille florentine. Dans cette joute poétique, les deux hommes s'insultent en s'accusant des maux les plus infamants (impuissance, usure, lâcheté, gloutonnerie, etc.). Si bien que ces vers ont longtemps été perçus comme une curiosité, voire une erreur de jeunesse, dans l'oeuvre du poète. En proposant une nouvelle datation pour ces sonnets, cet ouvrage en livre une tout autre interprétation. Replacés dans le contexte du conflit qui opposa à Florence le gouvernement populaire à des nobles réfractaires - les magnats -, ils se révèlent être une source historique précieuse. Derrière les injures personnelles se dessine également le premier engagement politique de Dante, qui ne cessera de le hanter tout au long de son parcours. Nouvelle traduction des sonnets par Christophe Mileschi.