#Essais

Dante injurieux

Christophe Mileschi, Giuliano Milani

Derrière les insultes, l'émergence de la pensée politique du jeune Dante. Bien avant de composer la Divine Comédie, Dante Alighieri a échangé une série de sonnets injurieux avec un certain Forese Donati, rejeton d'une illustre famille florentine. Dans cette joute poétique, les deux hommes s'insultent en s'accusant des maux les plus infamants (impuissance, usure, lâcheté, gloutonnerie, etc.). Si bien que ces vers ont longtemps été perçus comme une curiosité, voire une erreur de jeunesse, dans l'oeuvre du poète. En proposant une nouvelle datation pour ces sonnets, cet ouvrage en livre une tout autre interprétation. Replacés dans le contexte du conflit qui opposa à Florence le gouvernement populaire à des nobles réfractaires - les magnats -, ils se révèlent être une source historique précieuse. Derrière les injures personnelles se dessine également le premier engagement politique de Dante, qui ne cessera de le hanter tout au long de son parcours. Nouvelle traduction des sonnets par Christophe Mileschi.

Par Christophe Mileschi, Giuliano Milani
Chez Ecole Française de Rome

|

Auteur

Christophe Mileschi, Giuliano Milani

Editeur

Ecole Française de Rome

Genre

Histoire littéraire

Dante injurieux

Giuliano Milani trad. Christophe Mileschi

Paru le 06/11/2025

217 pages

Ecole Française de Rome

18,00 €

9782728316175
