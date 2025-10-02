Oregon. Alors qu'elle observe la famille inconnue franchir le pas de sa porte, Eve comprend qu'elle a probablement commis l'erreur de sa vie en la laissant entrer. Ce soir d'hiver, une terreur glaçante balaie brutalement les plans d'avenir d'Eve et Charlie lorsqu'une étrange famille surgit sur leur perron et demande la permission de visiter la maison isolée que les deux jeunes femmes viennent tout juste d'acquérir, dans laquelle le père prétend avoir grandi. Rapidement, les phénomènes inexplicables s'enchaînent. La porte de l'effrayant sous-sol s'ouvre toute seule, des silhouettes décharnées arpentent les couloirs et Shylo, la border collie du jeune couple, change brutalement de comportement. Quand une tempête de neige éclate et la confine avec ses invités indésirables, Eve est rongée par une nouvelle inquiétude... "Ils ne s'en iront plus jamais" , lui souffle une petite voix. Entre horreur psychologique et épouvante, Marcus Kliewer signe un premier roman aussi glaçant qu'efficace. LAUREAT DU PRIX SCARIEST STORY EN 2021 Marcus Kliewer vit actuellement à Vancouver, au Canada. Son premier roman C'était notre maison a remporté le prix Scariest Story en 2021 sur le forum NoSleep (18 millions de membres) et connaîtra prochainement une adaptation audiovisuelle sur Netflix. Traduit de l'anglais par Laurent Bury