Noël d'une rive à l'autre

Un roman chaleureux et plein de tendresse, par la reine américaine du roman de Noël Ile de Bainbridge, Etat de Washington. A la veille de Noël, Avery Bond embarque sur le ferry pour rejoindre Seattle, où elle doit passer les fêtes avec son frère Reed. Mais très vite, une panne immobilise le bateau au beau milieu du détroit, mettant à mal ses projets. Coincée à bord, Avery fait la connaissance des autres passagers : Virginia, qui va retrouver sa soeur jumelle après des années de conflit, James, dont la femme va accoucher à Seattle d'une minute à l'autre, mais aussi le séduisant Harrison, marin de la Navy, qui lui rappelle un peu trop son ex... Pendant ce temps, sur l'autre rive, Reed croise une de ses collègues, qui attend elle aussi l'arrivée du ferry. Et si ce contretemps était pour tous une chance inattendue de laisser place à la magie de Noël ? Avec plus de 200 millions de livres vendus, traduits dans 23 langues, Debbie Macomber est l'une des romancières les plus populaires du monde. Elle a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux RITA et le RT Book Reviews Awards. Plusieurs de ses romans de Noël ont fait l'objet d'adaptations audiovisuelles par le studio Hallmark. Traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier