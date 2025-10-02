Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Noël d'une rive à l'autre

Typhaine Ducellier, Debbie Macomber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman chaleureux et plein de tendresse, par la reine américaine du roman de Noël Ile de Bainbridge, Etat de Washington. A la veille de Noël, Avery Bond embarque sur le ferry pour rejoindre Seattle, où elle doit passer les fêtes avec son frère Reed. Mais très vite, une panne immobilise le bateau au beau milieu du détroit, mettant à mal ses projets. Coincée à bord, Avery fait la connaissance des autres passagers : Virginia, qui va retrouver sa soeur jumelle après des années de conflit, James, dont la femme va accoucher à Seattle d'une minute à l'autre, mais aussi le séduisant Harrison, marin de la Navy, qui lui rappelle un peu trop son ex... Pendant ce temps, sur l'autre rive, Reed croise une de ses collègues, qui attend elle aussi l'arrivée du ferry. Et si ce contretemps était pour tous une chance inattendue de laisser place à la magie de Noël ? Avec plus de 200 millions de livres vendus, traduits dans 23 langues, Debbie Macomber est l'une des romancières les plus populaires du monde. Elle a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux RITA et le RT Book Reviews Awards. Plusieurs de ses romans de Noël ont fait l'objet d'adaptations audiovisuelles par le studio Hallmark. Traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier

Par Typhaine Ducellier, Debbie Macomber
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Typhaine Ducellier, Debbie Macomber

Editeur

Charleston éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël d'une rive à l'autre par Typhaine Ducellier, Debbie Macomber

Commenter ce livre

 

Noël d'une rive à l'autre

Debbie Macomber trad. Typhaine Ducellier

Paru le 02/10/2025

240 pages

Charleston éditions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294717
9782385294717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.