Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Seul

August Strindberg, Helen Coville, Hervé Coville

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'est ainsi que je devins progressivement seul. Mes contacts avec l'extérieur se réduisirent aux démarches nécessaires à mon travail, la plupart du temps par téléphone. J'avais l'impression de perdre des forces en coupant les ponts avec les autres hommes mais en même temps mon moi commençait pour ainsi dire à se coaguler, à se condenser autour d'un noyau où tout ce que j'avais vécu se rassemblait, se fondait, comme des aliments dont mon âme se nourrissait". August Strindberg (1849-1912) n'a que cinquante-quatre ans lorsqu'il publie Seul, en 1903, mais quelque chose, en lui, est installé, pour jamais, dans la vieillesse. D'où le ton apaisé, presque détaché, de ce roman de la fin d'une vie, où n'affleurent plus que les souvenirs, la tendresse des années d'enfance, les rares moments heureux, quelques visages de femmes. Le reste ? c'est le quotidien, les promenades solitaires, le rêve encore, intarissable, inguérissable, les derniers secrets d'une vie...

Par August Strindberg, Helen Coville, Hervé Coville
Chez Mercure de France

|

Auteur

August Strindberg, Helen Coville, Hervé Coville

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Seul par August Strindberg, Helen Coville, Hervé Coville

Commenter ce livre

 

Seul

August Strindberg trad. Helen Coville, Hervé Coville

Paru le 06/11/2025

136 pages

Mercure de France

6,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715267350
9782715267350
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.