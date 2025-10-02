La bibliothèque secrète de Noël

Mirren Sutherland a toujours été obsédée par les livres. Elle adore partir à l'aventure, écumer toutes les librairies du Royaume-Uni pour dénicher des exemplaires rarissimes. Et pour sa plus grande joie, à l'approche de Noël, Mirren est engagée par Jamie McKinnon, le jeune et séduisant Laird d'un clan des Highlands, héritier d'un vaste château en faillite, pour retrouver un mystérieux livre. Selon la légende familiale, la collection des McKinnon renfermerait un ouvrage tellement précieux qu'il pourrait sauver le domaine. Mais dans le train pour les Highlands, Mirren tombe sur Theo Palliser, un vendeur de livres anciens. Elle connaît trop bien le charme de Theo, ses belles paroles... et sa capacité à surgir de nulle part dès qu'un trésor est en jeu. A peine Mirren et Theo arrivent-ils au château qu'une épaisse couche de neige recouvre les Highlands, les coupant du monde extérieur. Entre secrets et énigmes, une véritable chasse au trésor s'annonce pour retrouver le livre caché. "UNE LECTURE DOUCE, LUDIQUE ET ENVOÛTANTE DANS UN DECOR FEERIQUE A L'AMBIANCE PRESQUE MAGIQUE". Mélanie, @teabooksandyou Née en 1972 à Prestwick, Jenny Colgan est une romancière écossaise. Depuis 2000, elle connaît un succès fulgurant avec ses séries qui séduisent des millions de lecteurs à travers le monde, notamment La Petite Boulangerie du bout du monde, Le Cupcake Café et Au bord de l'eau. Elle vit en Ecosse avec son mari et leurs trois enfants. Traduit de l'anglais par Laure Motet