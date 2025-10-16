The Notorious Virtues

Luxe, glamour, magie, le premier tome d'un diptyque de fantasy addictif. "L'héritière de la fortune et de la magie sera choisie au moyen d'un tournoi - un concours de vertus. Vous êtes une Holtztall, Lotte. Vous avez le droit de prétendre au titre autant que n'importe laquelle de vos cousines. Voilà pourquoi votre mère vous a envoyé chercher. Et voilà pourquoi le reste de la famille souhaite votre mort". L'une vient de perdre sa mère, l'autre vient de la découvrir. Laquelle, de la richissime Nora, née sous les flashs des paparazzis, ou de Lotte, l'orpheline illégitime, deviendra l'héritière de la redoutable Mercy Holtztall, qui règne sur la cité de Walstadt ? Rivalités familiales en cascade, trahisons en tout genre, soubresauts révolutionnaires... autant de menaces sur la route des deux cousines. Mais dans ce royaume cerné par des bois inquiétants, le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. L'heure de la fin des maîtres aurait-elle sonné ?