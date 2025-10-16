Inscription
#Imaginaire

The Notorious Virtues

Isabelle Troin, Alwyn Hamilton

ActuaLitté
Luxe, glamour, magie, le premier tome d'un diptyque de fantasy addictif. "L'héritière de la fortune et de la magie sera choisie au moyen d'un tournoi - un concours de vertus. Vous êtes une Holtztall, Lotte. Vous avez le droit de prétendre au titre autant que n'importe laquelle de vos cousines. Voilà pourquoi votre mère vous a envoyé chercher. Et voilà pourquoi le reste de la famille souhaite votre mort". L'une vient de perdre sa mère, l'autre vient de la découvrir. Laquelle, de la richissime Nora, née sous les flashs des paparazzis, ou de Lotte, l'orpheline illégitime, deviendra l'héritière de la redoutable Mercy Holtztall, qui règne sur la cité de Walstadt ? Rivalités familiales en cascade, trahisons en tout genre, soubresauts révolutionnaires... autant de menaces sur la route des deux cousines. Mais dans ce royaume cerné par des bois inquiétants, le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. L'heure de la fin des maîtres aurait-elle sonné ?

Par Isabelle Troin, Alwyn Hamilton
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Isabelle Troin, Alwyn Hamilton

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

The Notorious Virtues

Alwyn Hamilton trad. Isabelle Troin

Paru le 16/10/2025

576 pages

Editions Gallimard

23,90 €

ActuaLitté
9782075225106
© Notice établie par ORB
