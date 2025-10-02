Histoires mondiale des circuits automobiles

L'histoire des circuits automobiles les plus célèbres, illustrée par l'oeil aiguisé des photographes. Une formidable aventure humaine et technique, synonyme de passion et d'émotion. Un univers bien particulier, avec ses règles, ses mythes, ses hasards, ses déceptions et ses drames... Prolongement moderne des courses hippiques de l'Antiquité, la compétition automobile a toujours fasciné les esprits. Avides de sensations, les foules de la Belle Epoque se passionnent pour l'automobile naissante, des engins improbables, bruyants et dangereux, dont les performances ne cessent pourtant de croître. Les premières courses organisées sur route ouverte tournent à l'hécatombe. Le circuit s'impose donc rapidement comme le moyen le plus sûr de pratiquer la compétition. Véritables temples dédiés à la vitesse, Brooklands, Monza, Indianapolis ou Montlhéry apparaissent déjà comme des lieux incontournables de l'entre-deux-guerres. La compétition automobile reprend de plus belle après 1945, elle connaît un nouvel essor avec la démocratisation de l'automobile. C'est l'apogée de certaines épreuves mythiques, à l'instar des 24 Heures du Mans ou du Grand Prix de Monaco. Mais les crises pétrolières successives et les enjeux environnementaux de plus en plus importants vont singulièrement modifier la donne. A l'aube du XXIe siècle, le circuit doit se réinventer pour relever ces nouveaux défis. Emergent désormais des épreuves plus techniques qui se déroulent sur des pistes ultramodernes, imaginées par les meilleurs ingénieurs de la spécialité. Découvrez une histoire exaltante : plus de 400 photos, les records, les informations techniques, et de nombreuses anecdotes vous invitent à vibrer au coeur des plus grands circuits !