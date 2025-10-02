Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Histoires mondiale des circuits automobiles

Xavier Chauvin, Michel Morelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire des circuits automobiles les plus célèbres, illustrée par l'oeil aiguisé des photographes. Une formidable aventure humaine et technique, synonyme de passion et d'émotion. Un univers bien particulier, avec ses règles, ses mythes, ses hasards, ses déceptions et ses drames... Prolongement moderne des courses hippiques de l'Antiquité, la compétition automobile a toujours fasciné les esprits. Avides de sensations, les foules de la Belle Epoque se passionnent pour l'automobile naissante, des engins improbables, bruyants et dangereux, dont les performances ne cessent pourtant de croître. Les premières courses organisées sur route ouverte tournent à l'hécatombe. Le circuit s'impose donc rapidement comme le moyen le plus sûr de pratiquer la compétition. Véritables temples dédiés à la vitesse, Brooklands, Monza, Indianapolis ou Montlhéry apparaissent déjà comme des lieux incontournables de l'entre-deux-guerres. La compétition automobile reprend de plus belle après 1945, elle connaît un nouvel essor avec la démocratisation de l'automobile. C'est l'apogée de certaines épreuves mythiques, à l'instar des 24 Heures du Mans ou du Grand Prix de Monaco. Mais les crises pétrolières successives et les enjeux environnementaux de plus en plus importants vont singulièrement modifier la donne. A l'aube du XXIe siècle, le circuit doit se réinventer pour relever ces nouveaux défis. Emergent désormais des épreuves plus techniques qui se déroulent sur des pistes ultramodernes, imaginées par les meilleurs ingénieurs de la spécialité. Découvrez une histoire exaltante : plus de 400 photos, les records, les informations techniques, et de nombreuses anecdotes vous invitent à vibrer au coeur des plus grands circuits !

Par Xavier Chauvin, Michel Morelli
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Xavier Chauvin, Michel Morelli

Editeur

Sophia éditions

Genre

Formule 1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoires mondiale des circuits automobiles par Xavier Chauvin, Michel Morelli

Commenter ce livre

 

Histoires mondiale des circuits automobiles

Xavier Chauvin, Michel Morelli

Paru le 02/10/2025

160 pages

Sophia éditions

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385141141
9782385141141
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.