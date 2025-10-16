Inscription
#Roman francophone

Préhistoires

Jean Rouaud

ActuaLitté
C'est la plus belle énigme de l'histoire du monde. Litanie de splendeurs : Lascaux, Rouffignac, Niaux... Ceux qu'on se figurait en brutes épaisses tout juste descendues du singe en savaient aussi long que nous sur la meilleure part de nous-mêmes. Il nous reste à imaginer ce qui leur passait par la tête, comment ils en vinrent à s'enfoncer sous terre, en rampant parfois, pour inventer le premier coup de pinceau et peindre des merveilles. Un essai sur les débuts de l'histoire humaine et la naissance de la création artistique, par l'auteur des Champs d'honneur (prix Goncourt 1990).

Par Jean Rouaud
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean Rouaud

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Préhistoires

Jean Rouaud

Paru le 23/10/2025

112 pages

Editions Gallimard

3,00 €

