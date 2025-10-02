Inscription
#Essais

Confessions d'un tueur en série

Thomas Brosset

ActuaLitté
Condamné à perpétuité pour un triple assassinat, Brahim, 86 ans, alias "Doudou" pour les intimes, alias "Le saigneur de la citadelle" ou "Le dépeceur du Doubs" pour la presse à sensations, écrit ses mémoires depuis sa dernière cellule. Il rassemble ses souvenirs de vieux routard du crime, raconte ses deux procès d'assises, sa vie d'errance à escroquer et usurper les identités de ses "amis" solitaires, dépressifs, suicidaires, rencontrés dans les hôpitaux psychiatriques ou en prison un peu partout en France afin de pouvoir vivre sous leur nom et avec leurs économies. Et à faire disparaître totalement certains d'entre eux. Six, sept ou huit. Sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. S'il a toujours nié les meurtres dont on l'accuse devant la justice, il les confesse dans son journal intime tout en égrenant les mots importants de sa vie : errance, déshérence, filouterie, liberté, mythomanie, mort, regrets, remords... Une vie commencée dans un orphelinat, parsemée de rencontres éphémères avec comme seul fil rouge une recherche permanente d'identité.

Par Thomas Brosset
Chez Faubourg Marigny

|

Auteur

Thomas Brosset

Editeur

Faubourg Marigny

Genre

Criminalité

Confessions d'un tueur en série

Thomas Brosset

Paru le 02/10/2025

Faubourg Marigny

7,90 €

9782384363841
