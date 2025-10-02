Le chant des invisibles

Quimper, 1905. Dans un climat de méfiance et d'inégalités croissantes, Planchec mène une enquête troublante, aux frontières de la folie, de l'idéologie et de la misère humaine. Alors que la IIIe République durcit son regard sur les vagabonds et les aliénés, la ville de Quimper semble peu à peu se vider de ses figures errantes. Mais dans les ruelles pavées de la préfecture bretonne, un inquiétant murmure court : un charretier inconnu recruterait les déclassés, les affamés, ceux que la modernité a laissés sur le bord du chemin. Le commissaire Anselme Planchec, policier anticonformiste et humaniste convaincu, refuse de céder à la peur et à l'aveuglement. A contre-courant des discours sécuritaires de son temps, il s'interroge : que deviennent ces hommes disparus ?? Qui est cet homme à la charrette qui rôde la nuit venue ?? Et que cache le silence complice de certains notables locaux ??