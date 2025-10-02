La clef du concours commun des IEP 2026 et 2027 Traitant d'un des deux thèmes au concours commun d'entrée 2026 et 2027 des Instituts d'Etudes Politiques de province, cet ouvrage réunit des spécialistes des questions contemporaines pour offrir un outil extrêmement pratique et intelligent à des élèves peu habitués à présenter des concours. Une pensée et un objet agréables à manier. L'ouvrage est structuré en trois parties : - Repères : découvrir et comprendre l'esprit, les épreuves du concours et les attentes du jury. - Thèmes : chaque thème est traité sous ses aspects historiques, politiques, sociologiques, géographiques, économiques mais aussi culturels (littérature, cinéma, histoire de l'art, etc.) ainsi que philosophiques. - Outils : les notions, les acteurs, les dates, les auteurs et les citations à retenir.