Depuis plus de cinquante ans, Martin Scorsese est l'un des réalisateurs de cinéma les plus vénérés, célébré par ses pairs, les critiques et les cinéphiles. Après des débuts modestes, l'enfant catholique de Lower Manhattan qui rêvait de faire des films est devenu un symbole de l'excellence cinématographique. Sa carrière est jalonnée de chefs-d'oeuvre tels que Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis ou Killers of the Flower Moon. Qu'est-ce qui rend un film de Scorsese unique ? Ses intrigues explorent le pouvoir, la morale et la nature humaine, mêlant émotion brute et profondeur intellectuelle. Qu'il s'agisse de réinventer le film noir, les comédies musicales ou les drames policiers, son oeuvre prend le pouls de l'Amérique et de l'aventure italo-américaine. Ce livre passe en revue les vingt-six longs métrages de Scorsese, analysant ses thèmes de prédilection, ses collaborations emblématiques avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, et sa place dans l'histoire du cinéma. Véritable fanatique de films, engagé pour la restauration et la préservation des oeuvres historiques, Scorsese continue de repousser les limites, prouvant que le cinéma n'est pas seulement un divertissement, mais une forme d'art.