Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Contes et récits de Corée

Hervé Péjaudier, Han Yumi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Issus d'un fonds populaire oral ancestral mais transcrits pour la plupart entre le XVIII ? et le XIX ? siècle, ces contes nous plongent dans le quotidien de l'ancienne Corée, Joseon. Une femme se déguise en homme pour retrouver son mari, un moine colossal sème la terreur autour de lui, trois lettrés formulent des voeux qu'on leur promet d'exaucer... Autant de récits emplis de poésie et de sagesse pour approfondir la connaissance de la culture coréenne en puisant à ses sources, si vives et si riches.

Par Hervé Péjaudier, Han Yumi
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Hervé Péjaudier, Han Yumi

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Coréen

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contes et récits de Corée par Hervé Péjaudier, Han Yumi

Commenter ce livre

 

Contes et récits de Corée

Hervé Péjaudier, Han Yumi

Paru le 16/10/2025

208 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073087430
9782073087430
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.