Contes et récits de Corée

Issus d'un fonds populaire oral ancestral mais transcrits pour la plupart entre le XVIII ? et le XIX ? siècle, ces contes nous plongent dans le quotidien de l'ancienne Corée, Joseon. Une femme se déguise en homme pour retrouver son mari, un moine colossal sème la terreur autour de lui, trois lettrés formulent des voeux qu'on leur promet d'exaucer... Autant de récits emplis de poésie et de sagesse pour approfondir la connaissance de la culture coréenne en puisant à ses sources, si vives et si riches.