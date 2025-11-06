Conte rock'n'roll, "One Way Or Another" tire son titre d'une chanson du groupe Blondie, qui est une des figures emblématiques mises en avant par l'auteur dans son récit. L'histoire d'un fou de punk, époque new-yorkaise, fin des années 70, qui se projette dans les hauts lieux de cette musique à cette époque, comme s'il devenait lui-même un membre actif de ce mouvement en devenir. Les amoureux de Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, la croiseront en tant que personnage de ce récit, tout comme Johnny Thunders ou Joey Ramone. Le mélange que réussit Stéphane Signoret entre le réel et l'imaginaire font de son "One Way Or Another" un texte touchant, mais en même temps un quasi-documentaire sur le New York underground des années 1970, sur les pas de Basquiat, de Warhol, et du rockn'roll.