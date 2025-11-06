Inscription
#Essais

One Way Or Another

Stéphane Signoret

ActuaLitté
Conte rock'n'roll, "One Way Or Another" tire son titre d'une chanson du groupe Blondie, qui est une des figures emblématiques mises en avant par l'auteur dans son récit. L'histoire d'un fou de punk, époque new-yorkaise, fin des années 70, qui se projette dans les hauts lieux de cette musique à cette époque, comme s'il devenait lui-même un membre actif de ce mouvement en devenir. Les amoureux de Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, la croiseront en tant que personnage de ce récit, tout comme Johnny Thunders ou Joey Ramone. Le mélange que réussit Stéphane Signoret entre le réel et l'imaginaire font de son "One Way Or Another" un texte touchant, mais en même temps un quasi-documentaire sur le New York underground des années 1970, sur les pas de Basquiat, de Warhol, et du rockn'roll.

Par Stéphane Signoret
Chez The Melmac Cat

|

Auteur

Stéphane Signoret

Editeur

The Melmac Cat

Genre

Rock

One Way Or Another

Stéphane Signoret

Paru le 06/11/2025

120 pages

The Melmac Cat

12,00 €

ActuaLitté
9782492759345
