L'Agenda de la Guitare 2026 - Semainier - 365 anecdotes sur laguitare

Pour les amateurs de musique mais surtout de guitare, cetagenda est une source d'inspiration pour la créativité ainsi que pour laproductivité. Elégant et original sur un bureau, il s'adapte parfaitement à unmode de vie surchargé et aide à planifie une journée tout en se divertissantgrâce ses petits moments d'histoire brefs proposés en ouverture de chaque jourde la semaine. Et parce que l'on a le droit de se divertir et de s'instruire àtout moment, on y trouve 365 anecdotes sur la guitare, les guitaristes derenommée et le monde de la musique, soit une par jour. Une façon simple d'ensavoir un peu plus sur votre instrument de musique préféré ! Chaque semaine comporte une "guitare de la semaine" avec unpetit descriptif du modèle choisi. A la fin de l'agenda, plusieurs articles surla naissance d'un modèle en particulier relatant son évolution au cours desannées sont proposés ainsi qu'une double page de partition et une autre detablature pour les compositeurs amateurs ou professionnels quiauraient besoin d'un pense-bête ou pour relever une ligne de solo. C'est un agenda semainier qui couvre des intervalles de 30 minutes (de 7 h à 19h) pour vous aider à mieux planifier vos journées tout au long de l'année 2026. Un simple coup d'oeil à votre agenda peut vous aider à évaluer votre charge detravail grâce à la semaine étalée sur deux pages. Indispensable pour lesétudiants, les musiciens, les amateurs de musique et d'histoire et lesprofessionnels qui ont des rendez-vous quotidiens, mais qui chaquejour aimeront à retrouver une anecdote sur leur passetemps favori, la musique etla guitare. - Une anecdote par jour sur la guitare ouun guitariste avec iconographie. - Une guitare de la semainesélectionnée par l'équipe - Goodies : Plusieurs articles surl'évolution de certains modèles - 2 pages de partitions vierges et 2pages de tablatures - 12 pages de notes simples -Calendrier annuel - Calendrier des vacances scolaires -Semainier grand format - Papier ivoire de luxe 80 gr - 1page de personnalisation - Un agenda à conserver ou a collectionnerd'une année sur l'autre grâce à ses goodies.