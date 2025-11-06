Inscription
#Roman francophone

Perec à points comptés

Perecofil

Les oeuvres de Georges Perec obéissent à des recherches formelles touchant à la disposition réglée de leurs lettres. C'est à cette variété de textes graphiquement contraints que se confrontent les brodeuses de Perecofil. Représentant chaque lettre de l'alphabet par un carré brodé au point de croix avec un fil de couleur spécifique, elles font surgir de leurs toiles les architectures secrètes des écrits de l'homme de lettres. En vingt-six mots et autant de broderies, Perecofil propose ici une nouvelle lecture de l'univers de Perec.

Par Perecofil
Chez L'Oeil ébloui

Auteur

Perecofil

Editeur

L'Oeil ébloui

Genre

Littérature française

Perec à points comptés

Perecofil

Paru le 06/11/2025

53 pages

L'Oeil ébloui

13,00 €

9782490364473
