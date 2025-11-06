Perec à points comptés

Les oeuvres de Georges Perec obéissent à des recherches formelles touchant à la disposition réglée de leurs lettres. C'est à cette variété de textes graphiquement contraints que se confrontent les brodeuses de Perecofil. Représentant chaque lettre de l'alphabet par un carré brodé au point de croix avec un fil de couleur spécifique, elles font surgir de leurs toiles les architectures secrètes des écrits de l'homme de lettres. En vingt-six mots et autant de broderies, Perecofil propose ici une nouvelle lecture de l'univers de Perec.