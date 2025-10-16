Inscription
Une expérience américaine du chaos

Jean-Baptiste Thoret

" Voir un film de Tobe Hooper, c'est accepter de fouiller de façon extrême dans les angles morts de notre époque, et parfois de notre enfance, et apprendre que tout ce qu'on enterre finit toujours par refaire surface. " Jean-Baptiste Thoret 50 ans après sa sortie, "Massacre à la tronçonneuse" mérite sans commune mesure son statut de chef-d'oeuvre absolu du cinéma de genre. Film de toutes les expérimentations et de tous les excès, dénonçant à la fois la famille traditionnelle américaine, le " capitalisme cannibale " et les mensonges répétés du gouvernement face à la débâcle de la guerre du Vietnam, Massacre à la tronçonneuse est depuis toujours considéré comme l'oeuvre la plus terrifiante de tous les temps, film culte par excellence, interdit en France pendant de nombreuses années. A travers une analyse prodigieusement riche et fouillée, regroupant étude critique, réflexion sociologique sur l'Amérique des années 1970, témoignages du tournage et des annexes s'intéressant à la censure du film en France, cet ouvrage raconte la genèse du film mythique de Tobe Hooper, éclaire ses ressorts et approfondit avec minutie ses différentes thématiques. Une édition revue et augmentée, accompagnée de photos d'archives.

Par Jean-Baptiste Thoret
Chez Carlotta Editions

Auteur

Jean-Baptiste Thoret

Editeur

Carlotta Editions

Genre

Histoire du cinéma

Une expérience américaine du chaos

Jean-Baptiste Thoret

Paru le 16/10/2025

256 pages

Carlotta Editions

20,00 €

9791093798349
© Notice établie par ORB
