#Roman francophone

Un métro pour Far Rockaway

Christian Garcin, Lawrence Ferlinghetti

ActuaLitté
Lawrence Ferlinghetti, né le 24 mars 1919 à Yonkers, dans l'état de New York, et mort à 102 ans le 22 février 2021 à San Francisco, est un poète et éditeur associé à la "beat generation" . Il est le fondateur de la librairie City Lights à San Francisco, ainsi que des éditions du même nom, qui ont publié, entre autres, des livres de Jack Kerouac, Jack Spicer, Robert Duncan, Frank O'Hara, Denise Levertov, ou encore Allen Ginsberg â dont le recueil Howl, paru en 1956 et quatrième livre publié par les éditions, connut un scandale retentissant à la suite duquel Ferlinghetti fut arrêté pour outrage aux bonnes moeurs. Son ensemble de poèmes le plus connu est A Coney Island of the Mind, paru en 1958, énorme succès outre-Atlantique, traduit en langue française un demi-siècle plus tard aux éditions Maelstrom. En 1997 paraît un autre ensemble, bâti sur le même principe, A Far Rockaway of the Heart. Il s'agit, dans l'un et l'autre de ces recueils, d'un ensemble de poèmes autobiographiques et intimes (Coney Island et Far Rockaway sont deux quartiers de New-York où il a vécu) mais aussi d'évocations littéraires, historiques, sentimentales et géographiques de l'Amérique â' comme un portrait poétique et éclaté de l'auteur, sinon de toute une génération.

Par Christian Garcin, Lawrence Ferlinghetti
Chez Le Réalgar

|

Auteur

Christian Garcin, Lawrence Ferlinghetti

Editeur

Le Réalgar

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Un métro pour Far Rockaway par Christian Garcin, Lawrence Ferlinghetti

Commenter ce livre

 

Un métro pour Far Rockaway

Lawrence Ferlinghetti trad. Christian Garcin

Paru le 18/11/2025

156 pages

Le Réalgar

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782487708051
