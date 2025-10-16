Emmanuelle part en live est un autoportrait de l'autrice en performeuse. Les écrivain.es ne sont plus ces ermites inspirés retranchés dans leur chambre tel qu'on les imaginait autrefois. Depuis des années, il et elles réalisent des performances publiques pour offrir une nouvelle forme d'expressivité à leur création. Cette pratique régulière de l'oralité ne cesse de reconfigurer le rapport des auteur.ices qui s'y prêtent à l'écriture comme à leur public. Dès ses premières publications en revue, Emmanuelle Pireyre a investi les possibles qu'ouvre une littérature à géométrie variable en se glissant dans les formes nouvelles des performances. Emmanuelle part en live raconte cette trajectoire de plus de vingt-cinq ans avec la clarté d'un récit et l'humour loufoque d'une recherche qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuelle part en live assume une conception de la littérature qui relève du montage et du bricolage. Le texte composé de brefs paragraphes thématiques est entrecoupé de séries de vignettes : des photogrammes de films dont elle détourne les dialogues, des photos de ses propres performances, des reproductions d'oeuvres plastiques contemporaines. Ces images fonctionnent comme des illustrations décalées de son propos et mettent en relief ses influences cinématographiques, poétiques, artistiques, scientifiques. Elle montre aussi comment les évolutions technologiques ont modulé son approche de la performance. Dans ce récit d'un parcours qui lui est propre, Emmanuelle Pireyre questionne aussi les évolutions de la littérature et du livre dans le monde de l'art aujourd'hui. L'effacement des frontières entre disciplines artistiques permet d'associer l'écrit, la vidéo, la photo, les techniques de l'oralité, dans la tentative de saisir le réel pour en faire des performances qui se transforment parfois en livre. Emmanuelle part en live intéressera ceux et celles qui s'interrogent sur la littérature dans son renouvellement et ses développements contemporains, notamment dans le dialogue qu'elle instaure avec les arts visuels.