Chanson cultissime dans le monde entier Hymne punk-pop déjanté à la belge, "Ca plane pour moi" est sorti en 1977 et devient instantanément un tube international. Derrière la voix sautillante et faussement naïve de Plastic Bertrand (alias Roger Jouret), c'est en réalité le producteur Lou Deprijck qui chante. Délire sonore, riffs saturés, paroles absurdes entre verlan et onomatopées, le morceau incarne à merveille l'esprit punk parodique de la fin des années 70. Il reste à ce jour l'un des rares titres francophones à avoir cartonné dans les charts anglo-saxons, devenant culte bien au-delà de la francophonie. Patrick Foulhoux s'amuse à revenir sur l'histoire d'un des singles francophones les plus vendus au monde.

Par Patrick Foulhoux
Chez Le Boulon

|

Auteur

Patrick Foulhoux

Editeur

Le Boulon

Genre

Rock

Paru le 06/11/2025

128 pages

Le Boulon

12,00 €

9782487270909
