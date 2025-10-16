Inscription
#Beaux livres

La fabrique de Persepolis, le film

Bérénice Bonhomme

ActuaLitté
Persepolis est une bande dessinée de la seule Marjane Satrapi, avant de devenir un film réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, produit entièrement en France, qui reçut en 2007 le prix du jury à Cannes. A partir d'un travail dans les archives du film et des entretiens avec les membres de l'équipe, l'ouvrage retrace les processus de fabrication d'un film d'animation depuis le scénario jusqu'au mixage. Comment passe-t-on d'une autrice seule à sa table à une équipe de plus de cent personnes ? Comment les informations mais aussi les émotions se transmettent au sein d'une équipe ? Comment les choix techniques et esthétiques sont-ils effectués lors d'un travail de plusieurs années ? Finalement, comment travaille-t-on ensemble à un projet de création singulier ?

Par Bérénice Bonhomme
Chez PU Rennes

Auteur

Bérénice Bonhomme

Editeur

PU Rennes

Genre

Essais

La fabrique de Persepolis, le film

Bérénice Bonhomme

Paru le 20/11/2025

PU Rennes

39,00 €

9791041300907
