Les souffles du silence

Eclats de vérité, vagabondages de l'âme, errances qui ouvrent une brèche en nous, ces mots écrits dans l'élan brut offrent un pas de côté, une plongée dans ces espaces invisibles d'où naissent nos pensées les plus profondes. Comme le Souffle qui nous traverse, ils tissent un chemin au creux de nos silences intérieurs. Sublimés par les illustrations d'Izumi Idoia, ces fragments poétiques invitent à une rencontre essentielle : celle de notre propre mystère.