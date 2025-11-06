Inscription
#Roman francophone

Les souffles du silence

Izumi Idoïa Zubia, Anne Ghesquière

Eclats de vérité, vagabondages de l'âme, errances qui ouvrent une brèche en nous, ces mots écrits dans l'élan brut offrent un pas de côté, une plongée dans ces espaces invisibles d'où naissent nos pensées les plus profondes. Comme le Souffle qui nous traverse, ils tissent un chemin au creux de nos silences intérieurs. Sublimés par les illustrations d'Izumi Idoia, ces fragments poétiques invitent à une rencontre essentielle : celle de notre propre mystère.

Par Izumi Idoïa Zubia, Anne Ghesquière
Chez Eyrolles

|

Auteur

Izumi Idoïa Zubia, Anne Ghesquière

Editeur

Eyrolles

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Les souffles du silence par Izumi Idoïa Zubia, Anne Ghesquière

Commenter ce livre

 

Les souffles du silence

Anne Ghesquière

Paru le 13/11/2025

Eyrolles

17,90 €

9782416023279
© Notice établie par ORB
plus d'informations

