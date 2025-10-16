Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Préparer le soldat de demain

Lionel Pabion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A partir de 1887, un grand défilé est organisé chaque année au jardin des Tuileries. Plusieurs centaines de gymnastes marchent au pas, en uniforme, parfois en armes, avec drapeaux et fanfares, devant une tribune officielle où siègent les plus hautes autorités républicaines. Ces "pratiques conscriptives" semblent largement oubliées dans la mémoire collective. Pourtant, les sociétés de préparation militaire se multiplient avant 1914. Ces associations ont l'objectif d'entraîner les jeunes hommes pour en faire de bons soldats. On y pratique la gymnastique, les sports, le tir. Ce sont aussi des lieux d'éducation civique qui organisent chaque année des fêtes et des concours rythmant la vie collective. Cette militarisation de l'éducation physique, en lien avec le monde scolaire, se place dans la lignée des bataillons scolaires. C'est aussi le signe de la diffusion d'une large culture militaire avant la Grande Guerre, mais également après, comme le montre le regain paradoxal de ces pratiques à la fin des années 1930. Une étude fine en montre pourtant les ambiguïtés. Loin d'une caporalisation généralisée de la jeunesse, ce sont avant tout des formes de sociabilités nouvelles. L'hybridation omniprésente entre activités conscriptives et sportives qui se lit dans le quotidien associatif, invite à une lecture renouvelée de leur importance dans l'histoire du sport en France.

Par Lionel Pabion
Chez PU Rennes

|

Auteur

Lionel Pabion

Editeur

PU Rennes

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Préparer le soldat de demain par Lionel Pabion

Commenter ce livre

 

Préparer le soldat de demain

Lionel Pabion

Paru le 16/10/2025

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041300594
9791041300594
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.