#Beaux livres

Claire au matcha et ses recettes express, saines et gourmandes

Claire Kalchman

ActuaLitté
Après le premier opus de ses meilleures recettes salées et sucrées à indice glycémique bas, ce livre s'inscrit dans la même lignée, mais avec des recettes encore plus faciles et rapides pour le quotidien, toujours saines et très gourmandes, composées d'ingrédients faciles à trouver et de multiples alternatives. Parce que l'alimentation IG bas ne concerne pas que les diabétiques mais tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur ligne et de leur santé de façon générale, ce livre s'adresse à tous, petits et grands ! La promesse de Claire pour ce nouveau livre très créatif : que chacune des recettes proposées ne vous prenne pas plus de 30 minutes (cuisson comprise). Autres petites nouveautés par rapport à ses deux précédents livres : des bonus vidéo accessibles via des QR codes pour découvrir des techniques de base qui vont vous simplifier la vie, des schémas explicatifs ainsi qu'une double page avec les indispensables du placard et du frigo.

Par Claire Kalchman
Chez Eyrolles

|

Auteur

Claire Kalchman

Editeur

Eyrolles

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Claire au matcha et ses recettes express, saines et gourmandes

Claire Kalchman

Paru le 06/11/2025

200 pages

Eyrolles

19,90 €

ActuaLitté
9782416022296
