Stanley Kubrick, Barry Lyndon

Gaspard Delon

ActuaLitté
LA référence pour le sujet de cinéma ? de l'agrégation CAERPA Traitant de l'oeuvre cinématographique au programme 2026 à l'agrégation CAERPA de Lettres modernes, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres cinéma, l'ouvrage est structuré en quatre parties : Repères : le contexte historique et littéraire ; Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Par Gaspard Delon
Chez Atlande

|

Auteur

Gaspard Delon

Editeur

Atlande

Genre

Essais

Stanley Kubrick, Barry Lyndon

Gaspard Delon

Paru le 16/10/2025

200 pages

Atlande

22,00 €

ActuaLitté
9782384280568
