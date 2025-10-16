Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Guide pratique du cahier des charges informatique

Yves Constantinidis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, près de deux tiers des projets logiciels ne répondent pas de façon efficace aux attentes des clients et des utilisateurs. La principale raison de ces échecs est l'incompréhension entre client et fournisseur ? : les uns ont du mal à exprimer les besoins et les autres ont des difficultés à les comprendre. Une solution ?? Un cahier des charges bien construit. Cet ouvrage propose une démarche claire et logique pour l'élaborer, avec des outils simples et faciles à utiliser. L'auteur propose ici des techniques, des modèles et des check-lists utilisables par tous pour vous aider à recueillir, analyser et spécifier vos besoins. Aboutir à un document clair, correct, complet, concis et cohérent permettra de faciliter la communication entre parties prenantes et d'assurer la réussite de vos projets logiciels.

Par Yves Constantinidis
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Yves Constantinidis

Editeur

Gereso Editions

Genre

Analyse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide pratique du cahier des charges informatique par Yves Constantinidis

Commenter ce livre

 

Guide pratique du cahier des charges informatique

Yves Constantinidis

Paru le 16/10/2025

Gereso Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039710817
9791039710817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.