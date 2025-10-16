Guide pratique du cahier des charges informatique

Aujourd'hui, près de deux tiers des projets logiciels ne répondent pas de façon efficace aux attentes des clients et des utilisateurs. La principale raison de ces échecs est l'incompréhension entre client et fournisseur ? : les uns ont du mal à exprimer les besoins et les autres ont des difficultés à les comprendre. Une solution ?? Un cahier des charges bien construit. Cet ouvrage propose une démarche claire et logique pour l'élaborer, avec des outils simples et faciles à utiliser. L'auteur propose ici des techniques, des modèles et des check-lists utilisables par tous pour vous aider à recueillir, analyser et spécifier vos besoins. Aboutir à un document clair, correct, complet, concis et cohérent permettra de faciliter la communication entre parties prenantes et d'assurer la réussite de vos projets logiciels.