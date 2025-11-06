50 plantes pour créer mon jardin japonais

Cet ouvrage très illustré s'adresse à tous les particuliers qui veulent créer un jardin zen - même petit, voire très petit. Une première partie est dédiée à l'aménagement spécifique de ces jardins, à l'harmonie recherchée entre l'homme et la nature. Elle propose aussi des conseils de plantations (en pleine terre et en bac), rappelle le pouvoir bienfaisant de certaines plantes, fait un focus sur la taille des arbustes " à la japonaise ". La seconde partie propose 50 fiches détaillées de plantes faciles à trouver et à entretenir, qui se sont acclimatées en France : arbres feuillus, conifères, arbustes, fleurs annuelles, fleurs vivaces, bambous, graminées, plantes aquatiques, plantes légumières, aromatiques et condimentaires... De la période de plantation de chaque végétal au type de sol qui lui convient, de l'ensoleillement idéal à l'entretien, ces fiches vous aideront à faire votre sélection en un clin d'oeil en fonction des exigences de votre jardin ou de votre terrasse, et à concevoir un espace qui invite à la contemplation et à la sérénité, dans le respect de la biodiversité.