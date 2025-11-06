Inscription
#Beaux livres

50 plantes pour créer mon jardin japonais

Jérôme Jullien, Elisabeth Jullien

ActuaLitté
Cet ouvrage très illustré s'adresse à tous les particuliers qui veulent créer un jardin zen - même petit, voire très petit. Une première partie est dédiée à l'aménagement spécifique de ces jardins, à l'harmonie recherchée entre l'homme et la nature. Elle propose aussi des conseils de plantations (en pleine terre et en bac), rappelle le pouvoir bienfaisant de certaines plantes, fait un focus sur la taille des arbustes " à la japonaise ". La seconde partie propose 50 fiches détaillées de plantes faciles à trouver et à entretenir, qui se sont acclimatées en France : arbres feuillus, conifères, arbustes, fleurs annuelles, fleurs vivaces, bambous, graminées, plantes aquatiques, plantes légumières, aromatiques et condimentaires... De la période de plantation de chaque végétal au type de sol qui lui convient, de l'ensoleillement idéal à l'entretien, ces fiches vous aideront à faire votre sélection en un clin d'oeil en fonction des exigences de votre jardin ou de votre terrasse, et à concevoir un espace qui invite à la contemplation et à la sérénité, dans le respect de la biodiversité.

Par Jérôme Jullien, Elisabeth Jullien
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jérôme Jullien, Elisabeth Jullien

Editeur

Eyrolles

Genre

Jardinage

50 plantes pour créer mon jardin japonais

Jérôme Jullien, Elisabeth Jullien

Paru le 06/11/2025

144 pages

Eyrolles

13,90 €

ActuaLitté
9782416021800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

