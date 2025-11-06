Un hiver merveilleux à l'aquarelle

Cette méthode joyeuse et moderne invite à explorer les techniques d'aquarelle en peignant des sujets simples dans l'air du temps, loin des compositions complexes nécessitant de longues heures de travail. Pas de dessin préparatoire, on peut se lancer sans hésiter. Le lecteur est guidé pas à pas : chaque technique est abordée à travers des modèles décomposés en 6 étapes maximum. Il s'agit d'apprivoiser le medium pour progresser en douceur tout en se faisant immédiatement plaisir. Le travail en mouillé sur sec ou mouillé sur mouillé, la diffusion des pigments, le dosage de l'eau, les réserves, la superposition des couleurs... tous les aspects de l'aquarelle sont traités méthodiquement, ainsi que beaucoup de procédés qui, quel que soit le médium choisi, permettent de donner du relief, du rythme ou du peps à une peinture.