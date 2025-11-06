Inscription
#Essais

Petites expériences pour vivre en grand

Cunff anne-laure Le, Anne-Laure Le Cunff

Comment repenser notre approche des objectifs, de la créativité et de la vie elle-même en l'abordant autrement qu'à travers un chemin linéaire ? Que l'on cherche à améliorer sa santé, sa carrière ou sa créativité, Petites expériences pour vivre en grand est un guide qui permet de cultiver sa curiosité et d'adopter un esprit d'expérimentation. Plutôt que de miser sur des changements radicaux, il invite à tester de petits ajustements - une approche idéale pour celles et ceux qui souhaitent plus de liberté dans la façon de concevoir leur vie. Grâce à une approche non linéaire de l'ambition, le livre libère de la pression des grandes décisions et encourage à repenser sa vie comme un laboratoire d'expérimentation. Il explore ainsi les thèmes suivants : - La curiosité stratégique : une boîte à outils scientifique pour cultiver l'audace et l'adaptabilité au quotidien. - La réinvention personnelle : de petites expérimentations pour sortir des schémas figés et redéfinir ses ambitions. - La résilience douce : apprendre à transformer peurs, doutes, procrastination et autres blocages en leviers d'action. Boussole intellectuelle et émotionnelle fondée sur les dernières avancées en neurosciences, ce livre est bien plus qu'un guide de développement personnel. Chaque chapitre mêle théorie, témoignages et exercices pour initier de petites expérimentations concrètes et facilement intégrables dans son quotidien. La curiosité y devient le point de départ d'une vie plus libre, plus alignée, plus audacieuse.

Chez Eyrolles

Eyrolles

Réussite personnelle

Paru le 06/11/2025

268 pages

Eyrolles

21,00 €

9782416012655
