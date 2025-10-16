Meurtre au lac de vassiviere (coll. geste noir)

Le jour se lève. Deux ombres jettent un paquet suspect par-dessus le parapet du barrage de Vassivière. En contre bas, une barque glisse silencieusement dans la brume matinale, à son bord, un couple de touristes observe la scène. René Lariflade, chef de la gendarmerie de Royère, exhume le dossier Bernadette Dellemotte, une institutrice récemment disparue. Confrontés aux rancurs et aux jalousies causées par la mise en eau du barrage de Vassivière et aux tiraillements nés de la Seconde Guerre mondiale, Martine et Diégo, les fins limiers du commissariat de Guéret, parviendront à démêler le mystère de cette sordide affaire, entre fantômes du passé et tourments du présent.