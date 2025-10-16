Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Meurtre au lac de vassiviere (coll. geste noir)

Jacques Jung

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jour se lève. Deux ombres jettent un paquet suspect par-dessus le parapet du barrage de Vassivière. En contre bas, une barque glisse silencieusement dans la brume matinale, à son bord, un couple de touristes observe la scène. René Lariflade, chef de la gendarmerie de Royère, exhume le dossier Bernadette Dellemotte, une institutrice récemment disparue. Confrontés aux rancurs et aux jalousies causées par la mise en eau du barrage de Vassivière et aux tiraillements nés de la Seconde Guerre mondiale, Martine et Diégo, les fins limiers du commissariat de Guéret, parviendront à démêler le mystère de cette sordide affaire, entre fantômes du passé et tourments du présent.

Par Jacques Jung
Chez La Geste

|

Auteur

Jacques Jung

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Meurtre au lac de vassiviere (coll. geste noir) par Jacques Jung

Commenter ce livre

 

Meurtre au lac de vassiviere (coll. geste noir)

Jacques Jung

Paru le 04/09/2025

312 pages

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329792
9791035329792
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.