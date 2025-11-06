Inscription
#Beaux livres

Bruxelles

Chloé Roose, Https://www.instagram.com/brus

Dans ce nouveau livre, Chloé Roose nous offre les 100 recettes de la mer des restos les plus cultes de notre belle Bruxelles. Profitez des conseils de chefs pour réaliser vous-même leurs recettes. Un livre au look contemporain qui ravira les foodies et les autres. Pendant des mois, Chloé s'est glissée dans les cuisines de ses chefs préférés, a goûté leurs recettes et noté précieusement quelques-uns de leurs secrets et beaucoup de leurs astuces. 100 recettes de poissons, de crustacés, de fruits de mer, d'accompagnements, de sauces, etc.

Chez Racine Lannoo

|

Auteur

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Cuisine des chefs

Bruxelles

Paru le 20/11/2025

240 pages

Racine Lannoo

29,95 €

9782390253648
