Dans ce nouveau livre, Chloé Roose nous offre les 100 recettes de la mer des restos les plus cultes de notre belle Bruxelles. Profitez des conseils de chefs pour réaliser vous-même leurs recettes. Un livre au look contemporain qui ravira les foodies et les autres. Pendant des mois, Chloé s'est glissée dans les cuisines de ses chefs préférés, a goûté leurs recettes et noté précieusement quelques-uns de leurs secrets et beaucoup de leurs astuces. 100 recettes de poissons, de crustacés, de fruits de mer, d'accompagnements, de sauces, etc.