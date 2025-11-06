Les 3 p'tits cochons - Roman graphique

La réécriture la plus sombre du conte classique Les 3 p'tits cochons jamais imaginée, entre vos mains. Oserez-vous plonger dans la version graphique de ce Conte interdit ? Trois individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme et la nécrophilie. Une étudiante universitaire menant une vie bien rangée qui se retrouve à la morgue après avoir consommé du Flakka. Un tueur à gages qui revient dans sa ville natale afin de mettttre sa soeur en terre et qui découvre de troublantes vérités à son sujet. Une rousse excentrique à la libido débridée et dénuée de tout sens moral, capable de pervertir les âmes les plus pures.