Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Les 3 p'tits cochons - Roman graphique

Christian Boivin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La réécriture la plus sombre du conte classique Les 3 p'tits cochons jamais imaginée, entre vos mains. Oserez-vous plonger dans la version graphique de ce Conte interdit ? Trois individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme et la nécrophilie. Une étudiante universitaire menant une vie bien rangée qui se retrouve à la morgue après avoir consommé du Flakka. Un tueur à gages qui revient dans sa ville natale afin de mettttre sa soeur en terre et qui découvre de troublantes vérités à son sujet. Une rousse excentrique à la libido débridée et dénuée de tout sens moral, capable de pervertir les âmes les plus pures.

Par Christian Boivin
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Christian Boivin

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 3 p'tits cochons - Roman graphique par Christian Boivin

Commenter ce livre

 

Les 3 p'tits cochons - Roman graphique

Christian Boivin

Paru le 06/11/2025

Editions Contre-Dires

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386900525
9782386900525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.