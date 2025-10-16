Mystere du cavalier noir - les enquetes de jean nedelec

Dans les monts d'Arrée, les rumeurs courent. Des attaques sanglantes, attribuées aux loups, se multiplient. Mais certains chuchotent qu'il pourrait s'agir d'autre chose. A Versailles, une autre inquiétude agite le royaume. Claude Le Peletier, contrôleur général des finances de Louis XIV, s'alarme de la disparition d'un agent envoyé en Bretagne. Chargé d'enquêter sur l'exploitation d'anciennes mines d'argent, l'homme n'a plus donné signe de vie depuis des semaines. Alors que la guerre pèse lourd sur les finances, Louis XIV ne peut se permettre de perdre une source potentielle de richesses. Il ordonne à Auguste-Robert de Pomereu, juste nommé intendant de Bretagne, de faire toute la lumière sur cette affaire. Retrouver l'agent disparu n'est pas qu'une question d'enquête, c'est une affaire d'Etat.