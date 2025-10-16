Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Mystere du cavalier noir - les enquetes de jean nedelec

Pierre Martin

Dans les monts d'Arrée, les rumeurs courent. Des attaques sanglantes, attribuées aux loups, se multiplient. Mais certains chuchotent qu'il pourrait s'agir d'autre chose. A Versailles, une autre inquiétude agite le royaume. Claude Le Peletier, contrôleur général des finances de Louis XIV, s'alarme de la disparition d'un agent envoyé en Bretagne. Chargé d'enquêter sur l'exploitation d'anciennes mines d'argent, l'homme n'a plus donné signe de vie depuis des semaines. Alors que la guerre pèse lourd sur les finances, Louis XIV ne peut se permettre de perdre une source potentielle de richesses. Il ordonne à Auguste-Robert de Pomereu, juste nommé intendant de Bretagne, de faire toute la lumière sur cette affaire. Retrouver l'agent disparu n'est pas qu'une question d'enquête, c'est une affaire d'Etat.

Par Pierre Martin
La Geste

|

Auteur

Pierre Martin

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Mystere du cavalier noir - les enquetes de jean nedelec

Pierre Martin

Paru le 04/09/2025

224 pages

La Geste

20,00 €

9791035329099
Scandale Agessa : 300 000 € d'indemnités pour l'ex-directeur malgré 40 ans de défaillances "Être femme, là-bas, quand on n'a pas d'argent, c'est une lutte de chaque instant" Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
