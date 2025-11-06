Inscription
Hot milk

Céline Leroy, Deborah Levy

ActuaLitté
A vingt-cinq ans, Sofia travaille comme serveuse en attendant de finir peut-être, un jour, sa thèse. Elle semble avoir mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper de sa mère, Rose, qui souffre d'une mystérieuse maladie des os. Toutes deux quittent Londres pour la côte andalouse, où Rose est prise en charge au sein de la luxueuse clinique du très controversé docteur Gómez, un médecin aux méthodes et aux motivations douteuses, mais qui apparaît comme son ultime chance de guérir. Enivrées par la chaleur épaisse et la séduction des corps sur la plage envahie de méduses, les deux femmes voient leur relation imploser quand Sofia rencontre Ingrid Bauer, une jeune allemande qui réveille son désir et sa quête d'identité. A travers les figures opposées de la mère et de la fille, Deborah Levy déploie un roman initiatique aux allures d'éducation sentimentale à la Sagan, une ode sensuelle et intemporelle à la puissance féminine.

Par Céline Leroy, Deborah Levy
Chez Editions du sous-sol

|

Auteur

Céline Leroy, Deborah Levy

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature étrangère

Hot milk

Deborah Levy trad. Céline Leroy

Paru le 06/11/2025

384 pages

Editions du sous-sol

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386630408
9782386630408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

